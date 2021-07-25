Главное о коронавирусе на 25 июля: Минздрав обновил рекомендации, в челнинском вузе — обязательная вакцинация
Обязательная вакцинация в челнинском вузе
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 52 новых случая COVID-19. Всего на 25 июля в республике зарегистрировано 23 624 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 21 011 человек, в том числе 14 за минувшие сутки. Умерли за весь период 595 человек, в том числе трое за минувшие сутки.
- В Набережных Челнах в НГПУ ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников. Согласно приказу, все работники должны привиться до 15 августа (за исключением тех, у кого есть противопоказания по здоровью). Вакцинация для студентов в педвузе пока носит рекомендательный характер.
- В Татарстане за сутки процедуру вакцинации от коронавируса прошли 6 859 человек. Всего вакцину получили 763 900 человек, из них обе дозы прививки сделали 539 313 татарстанцев.
- В республике подтвердились три случая смерти от COVID-19. От инфекции умерли три женщины 1939, 1947 и 1994 годов рождения.
Насколько заразен штамм «гамма»
За последние сутки в России выявили 24 072 новых случая коронавируса, выздоровели 18 678 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 126 541 человека, а выздоровевших — до 5 490 634 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 779 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 153 874 человека.
За последние сутки в России проведено более 550 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 257 238 человек.
- Как рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, оценивая данные о заразности гамма-варианта коронавируса, любой вирус может пробить иммунную систему, но если система совсем не готова ко встрече с вирусом, ущерб будет сильнее. Иммунитет привитого человека либо сумеет отразить атаку, либо вирус нанесет небольшой вред. Гамма-штамм очень заразен, но его летальность ниже, чем у печально известной «дельты».
- Минздрав России обновил методические рекомендации по вакцинации взрослых. Вакцинация «ЭпиВакКороной» противопоказана людям с тяжелой формой аллергии, злокачественными опухолями и первичным иммунодефицитом. Вакцина «Спутник V» подходит всем онкопациентам, завершившим лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания. Онкобольным, которые получают лечение с потенциальной гематологической токсичностью, рекомендуется делать прививки по меньшей мере за 2 недели до начала такого лечения. «Спутник V» можно делать будущим мамам с 22 недель беременности.
- В преддверии сезона гриппа и ОРВИ Роспотребнадзор напоминает, что привиться от гриппа нужно. Медики предостерегают: если ковид наложится на грипп, это будет очень опасно для здоровья. От гриппа в этом году планируется привить 60% россиян, а доля привитых людей из групп риска должна быть не меньше 75%. Но вместе делать прививки от гриппа и коронавируса нельзя: противогриппозную вакцину можно принимать не раньше, чем через месяц после противоковидной. А учитывая, что иммунитет к коронавирусу формируется в течение полутора месяцев с начала вакцинации, то с прививкой от ковида нужно не затягивать.
- Нарушение когнитивных функций — ухудшение памяти и снижение концентрации внимания — обычное явление после коронавируса. Период восстановления когнитивных функций составляет не менее месяца, это процесс индивидуальный. Об этом рассказали российские эксперты в области психиатрии и психологии.
- Учебный парусник «Мир» с курсантами ГУМРФ им. С.О. Макарова, проходящими практику, стоит в Морском порту Петербурга уже более 2 недель из-за вспышки коронавируса на борту. Проводится эпидемиологическое расследование. Зарегистрировано 15 случаев заболевания среди курсантов.
- Бывший защитник СКА и сборной Казахстана по хоккею Евгений Пупков умер на 46-м году жизни от коронавируса.
- Власти Тюменской области с 28 июля вводят запрет на работу ночью для заведений общепита, закрывают фуд-корты и детские площадки в торговых центрах. Все концерты, массовые развлекательные мероприятия переводятся в онлайн.
Акции против ограничительных мер во Франции
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 193 740 594 человека, 4 152 662 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (34 430 608). На второй строчке — Индия (31 371 901), на третьей — Бразилия (19 670 534), на четвертой — Франция (6 041 146), на пятой — Россия (6 025 698, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (610 850). За ними следуют Бразилия (549 448), Индия (420 551), Мексика (238 316), Перу (195 243) и Россия (150 583).
- В Турции призвали ужесточить антикоронавирусные требования к российским туристам, с таким предложением выступил глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан. По его словам, прирост новых случаев коронавируса в Турции достиг максимума с мая и увеличился почти втрое с начала июля. По его словам, население должно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, а государство — применять некоторые ограничения.
- Более 160 тысяч человек вышли на акции протеста по всей Франции против введения санитарных пропусков. По официальным данным, в Париже число участников манифестаций составило 11 тысяч. Отмечается, что акция, организованная в столице Франции, сопровождалась беспорядками и столкновениями с правоохранительными органами.
- На фоне протестов французские сенаторы в субботу внесли несколько смягчающих изменений в закон о коронавирусных ограничениях. Из текста закона исчезло требование о получении санитарных пропусков для лиц «возрастом не менее двенадцати лет», норма остается для «взрослых»; на открытые террасы ресторанов людей продолжат пускать без санитарного пропуска, но де факто пропуск понадобится при посещении закрытых помещений; срок вступления закона в силу отложен с 30 августа на 15 сентября.
- Ученые из США нашли новый способ прогнозирования степени тяжести течения COVID-19. Согласно их исследованию, потенциальную тяжесть болезни можно определить с помощью анализов из носоглотки, которые ученые считают эффективнее, чем анализ крови. Во время коронавирусной инфекции эпителиальные клетки в горле и в носу сильно изменяются. У тех, кто переносит вирус в легкой или средней форме, в клетках активизируются гены, отвечающие за противодействие COVID-19. У тех, кто переносит инфекцию тяжело, эти противовирусные реакции притуплены из-за слабого ответа клеток на интерферон.
- Администрация президента США Джо Байдена рассматривает обязательную вакцинацию как одну из мер по борьбе с пандемией коронавируса. Активно изучается и вопрос о третьих дозах вакцины для уязвимых групп населения. Именно с этим связана закупка нескольких сотен миллионов дополнительных доз вакцины Pfizer. Среди других рассматриваемых мер — ужесточение масочного и перчаточного режима. CNN не исключает, что новые требования могут ударить по рейтингам администрации Байдена на фоне того, что весной президент объявил об облегчении масочного режима.
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