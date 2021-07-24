В НГПУ обязали вакцинировать 100% сотрудников

В Набережных Челнах в НГПУ ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников, сообщает chelny-biz.ru со ссылкой на приказ педвуза.



Согласно приказу, персоналу нужно пройти процедуру вакцинации до 15 августа за исключением работников, имеющих медицинские противопоказания. Однако в этом случае вузу нужно предоставить справку.

Вакцинация для студентов в педвузе пока носит рекомендательный характер.

Фото: realnoevremya.ru

Обязательную вакцинацию ввели в Казанском федеральном университете. До 25 августа вуз должен обеспечить вакцинацию работников в соответствии с письмом замминистра образования и науки РФ Петра Кучеренко. В вузе напомнили, что вакцинация студентов и сотрудников от COVID-19 проходит с 15 января 2021 года.

Маргарита Головатенко