Эксперты рассказали, как сочетаются прививки от гриппа и от коронавируса

В преддверии сезона гриппа и ОРВИ Роспотребнадзор напоминает, что привиться от гриппа очень нужно. Медики предостерегают: если ковид наложится на грипп, это будет очень опасно для здоровья. От гриппа в этом году планируется привить 60% россиян, а доля привитых людей из групп риска должна быть не меньше 75%.

Но вместе делать прививки от гриппа и коронавируса нельзя: противогриппозную вакцину можно принимать не раньше, чем через месяц после противоковидной. А учитывая, что иммунитет к коронавирусу формируется в течение полутора месяцев с начала вакцинации, то с прививкой от ковида нужно не затягивать.



«Российская газета» публикует мнение замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной:



«В прошлом году заболеваемость гриппом удалось сдержать благодаря массовой вакцинации от этой инфекции. Многие боялись наложения сразу двух инфекций — гриппа и коронавируса, что чревато было серьезными осложнениями. Поэтому были приняты все необходимые меры, проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, а охват прививками против гриппа составил 59% населения России, и сезонной эпидемии гриппа не произошло».

Аналогичное мнение транслировала в пятницу Любовь Авдонина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану:

— Прививаться от гриппа нужно будет обязательно. При этом к сентябрю республика должна была сформировать не менее 60% коллективного иммунитета от коронавируса. Срок между прививками должен быть примерно месяц. Поэтому, пожалуйста, привейтесь вовремя от коронавируса, это надо сделать прямо сейчас!



Людмила Губаева