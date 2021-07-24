Минздрав России обновил рекомендации по вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Минздрав России обновил методические рекомендации по вакцинации взрослых. Об этом пишет RT.

Вакцинация «ЭпиВакКороной» противопоказана людям с тяжелой формой аллергии, злокачественными опухолями и первичным иммунодефицитом. Не стоит делать прививку этой вакциной при гиперчувствительности к компонентам препарата, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, хронических заболеваниях в стадии обострения, во время беременности и грудного вскармливания, а также в возрасте до 18 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности препарата для этой возрастной категории).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

А вакцина «Спутник V» подходит всем онкопациентам, завершившим лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания. Онкобольным, которые получают лечение с потенциальной гематологической токсичностью, рекомендуется делать прививки по меньшей мере за две недели до начала такого лечения, интервала между курсами, начала или завершения лучевой терапии.

Согласно рекомендациям, вакцину «Спутник V» целесообразно применять для беременных женщин из группы риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недель беременности. К этой категории относятся: беременные женщины с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени.

Вчера министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что количество граждан, получивших первый компонент вакцины против COVID-19, приближается к 35 миллионам.