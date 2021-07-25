Российские ученые оценили данные о заразности гамма-варианта COVID-19 среди привитых

О гамма-варианте коронавируса пока известно очень мало, и сложно оценить степень его заразности среди привитых, сообщили российские специалисты в беседе с РБК.



В целом, ученые из Франции и Гвианы пришли к выводу, что заразность гамма-варианта достигает 60% у привитых. Как рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, любой вирус может пробить иммунную систему, но если система совсем не готова ко встрече с вирусом, ущерб будет сильнее.

Иммунитет привитого человека либо сумеет отразить атаку, либо вирус нанесет небольшой вред. По ее словам, очень заразен гамма-штамм коронавируса, но и летальность при этом ниже.

«Вирус развивается, растет, но пока что самые плохие характеристики имеет не «гамма», а «дельта». Поэтому заболеваемость среди привитых вполне возможна — той формой вируса, который распространен», — заключила эксперт.

Фото: realnoevremya.ru

Штаммы «гамма» и «дельта» в научном центре Роспотребнадзора «Вектор» отнесли к категории «вызывающих озабоченность»: они более трансмиссивны и вирулентны, известно, что они способны снижать эффективность антител.

Маргарита Головатенко