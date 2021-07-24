В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
От инфекции умерли три женщины 1939, 1947 и 1994 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировали 595 случаев смерти от COVID-19.
За минувшие сутки в республике выявили 56 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 23 572.ОбществоМедицина Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым