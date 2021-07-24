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В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19

19:08, 24.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

От инфекции умерли три женщины 1939, 1947 и 1994 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировали 595 случаев смерти от COVID-19.

За минувшие сутки в республике выявили 56 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 23 572.

ОбществоМедицина Татарстан
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