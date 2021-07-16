В Роспотребнадзоре РТ подтвердили отравление детей хлором в аквапарке «Ривьера»

Фото: Максим Платонов

В Роспотребнадзоре Татарстана подтвердили отравление детей хлором в аквапарке «Ривьера». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам лабораторных исследований в отобранной 12.07.2021 пробе воды из чаши бассейна обнаружен хлор остаточный связанный в концентрации 2,3 мг/л при норме не более 0,2 мг/л, хлор остаточный свободный в концентрации 0,11 мг/л при норме не менее 0,3 мг/л, что не соответствует установленным гигиеническим нормативам», — говорится в сообщении.

фото: vk.com/riviera_kazan

В отношении компании «Аквапарк-Сувар» возбуждены дела об административных правонарушениях. Работа бассейна «Терраса» в аквапарке приостановлена.

О ЧП стало известно 12 июля — после купания в бассейне аквапарка пришлось госпитализировать пять детей и одного взрослого. Через несколько часов в СК возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

После оказания помощи пострадавшим медики оставили одного из детей в реанимации и подключили его к аппарату высокопоточной вентиляции легких.

Вечером того же дня глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании этого дела.



По данным источников «Реального времени», Следком по РТ определился с первым подозреваемым в деле об отравлении хлором посетителей казанского аквапарка «Ривьера». Был задержан заместитель главного инженера этого заведения Ильдар Гарипов.



После Ново-Савиновский районный суд Казани отказал Следственному комитету в ходатайстве о заключении под стражу Гарипова. Уточнялось что сам Гарипов вину не признал. Адвокат утверждал, что контрольные замеры по воде проводились и превышений хлора не выявили.

Алексей Нечаев