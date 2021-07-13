В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии ребенка, госпитализированного после отравления в аквапарке

Фото: Максим Платонов (архив)

После вчерашнего отравления в казанском аквапарке «Ривьера» в больнице остается один ребенок. Об этом «Реальному времени» рассказали в Минздраве РТ.

Напомним, вчера одного из пострадавших детей оставили в больнице и подключили к аппарату высокопоточной вентиляции легких. Сейчас он дышит сам, завтра его планируется перевести из реанимации в отделение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее днем трое детей, которых доставили из аквапарка, от госпитализации отказались. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет. Сегодня председатель СК России Александр Бастрыкин запросил у руководителя следственного управления по Татарстану доклад обо всех обстоятельствах происшествия в казанском аквапарке «Ривьера».

