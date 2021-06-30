Власти Краснодарского края изменили правила въезда для туристов

Фото: wikimedia.org / VladislaV Tuchkov

Власти Краснодарского края разрешили селить в отели после 1 августа не только привитых, но и переболевших, сообщает «РИА Новости».



Ранее предполагалось, что с 1 июля в отели будут заселять и привившихся от коронавируса, и переболевших инфекцией, а начиная с 1 августа — лишь прошедших вакцинацию.

Фото: wikipedia.org

Краснодарский край стабильно сохраняет лидирующую позицию в рейтинге популярных регионов среди россиян для отдыха в июле — августе. На втором месте снова Санкт-Петербург с областью. В тройке наиболее популярных регионов также оказались Калининградская область, Крым и Ставропольский край.

Маргарита Головатенко