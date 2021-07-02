Голикова заявила о корректировке требования к вакцинации желающих посетить Краснодарский край

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообшила, что требования о вакцинации от коронавируса для желающих посетить Краснодарский край скорректируют, в постановление главы региона внесут изменения.

С 1 августа невакцинированные россияне смогут привиться в регионе по месту отдыха в течение трех дней, пишет «РИА Новости». Те, у кого есть медицинский отвод от прививки от COVID-19, смогут приехать в Краснодарский край с отрицательным ПЦР-тестом.

В июне власти региона сообщили, что закроют с 1 августа все курорты для непривитых от коронавируса граждан. Позже они разрешили селить в отели не только привитых, но и уже переболевших COVID-19 туристов.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

После введения ограничения владельцы отелей и гостиниц в Краснодарском крае начали снижать цены на отдых в августе. Так они пытаются удержать туристов. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что в случае вспышки коронавируса в каком-либо из отелей его автоматически перепрофилируют в обсерватор.



Татьяна Демина