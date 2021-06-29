Врачи заверили, что вакцинация от COVID-19 в жару не противопоказана

Фото: Максим Платонов (архив)

Врачи заверяют, что вакцинация от коронавируса в жару не противопоказана, но, как отметила заместитель главврача ГКБ №16 Казани по клинико-экспертной работе, врач-невролог Ирина Сурженко, лицам с хроническими заболеваниями необходимо предварительно консультироваться с врачом.

Главный специалист по общеврачебной практике Минздрава РТ Люция Фейсханова заметила, что при заболевании COVID-19 некоторые препараты, которые назначаются людям с различными хроническими заболеваниями, противопоказаны, поэтому лучше действовать превентивно — прививаться.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани из-за жары уменьшили количество мобильных пунктов вакцинации от коронавируса у станций метро. Сделать прививку от COVID-19 можно возле станций: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Площадь Тукая» и «Дубравная».

В мае в том, что жаркая погода не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, заверила главный терапевт Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева.