CoronaVac показала эффективность на испытаниях среди детей

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac показала эффективность на начальных испытаниях на детях и подростках. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

«Дети и подростки возрастом от трех до 17 лет хорошо перенесли прививку вакциной CoronaVac, она продемонстрировала безопасность и вызвала гуморальную реакцию», — приводит текст исследования ТАСС.

В испытаниях приняли участие 550 человек. 186 участников получили 1,5 мкг препарата, еще 180 человек — 3 мкг, остальных не прививали от коронавируса. Из первой группы антитела выработали 180 из 186 детей, во второй группе антитела были выработаны у всех. В контрольной группе антител не было выявлено ни у кого.



На прошлой неделе главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев сообщил, что в Татарстане наблюдаются случаи заражения коронавирусом среди несовершеннолетних. По его словам, дети переносят болезнь «довольно тяжело».



Ольга Плешкова