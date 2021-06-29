Песков: основная тема вопросов прямой линии с Путиным — коронавирус

Коронавирус стал основной темой вопросов, поступающих в этом году на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По его словам, вопросов традиционно много, и они поступают по разным каналам. Однако набор тем из раза в раз меняется, и в этом отношении сложно определить устоявшуюся тенденцию.

В этом году, конечно, всему голова — это ковид во всех ипостасях — ковид как болезнь и как проблема вакцинации», — сказал он в интервью на телеканале «Россия 24».

Песков в интервью упомянул, что некоторые граждане искренне не понимают, по какой причине некоторые регионы для определенной категории профессий и секторов устанавливают обязательное условие о вакцинации. Именно с этим и связано множество вопросов, поступающих к прямой линии президента.

К прямой линии Путина поступило более 100 тысяч обращений граждан. Главной интересующей темой стала вакцинация. Также людей волнует распределение бесплатных лекарств. Вместе с этим россияне интересуются темой переселения из аварийного жилья.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году пройдет без студии, но ведущие будут. Она состоится 30 июня.

Маргарита Головатенко