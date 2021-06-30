Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать меры безопасности после вакцинации

Роспотребнадзор рекомендовал вакцинированным гражданам внимательно отнестись к своему состоянию после получения прививки от коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве напомнили, что у некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повышение температуры. Он бывает не у всех, но если возникает, то это нормально.

«В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки, сауна. Принимать душ можно спокойно. В первые три дня после вакцинации рекомендуется ограничить прием алкоголя. Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом», - говорится на сайте ведомства.

В Татарстане прививку от коронавируса получили больше 520 тысяч человек.

Ольга Плешкова