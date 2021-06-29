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Минздрав предлагает предъявлять справку о вакцинации при плановой госпитализации

11:38, 29.06.2021
Минздрав предлагает предъявлять справку о вакцинации при плановой госпитализации
Фото: realnoevremya.ru

Минздрав России подготовил проект приказа, по которому хочет обязать пациентов предоставлять справку о вакцинации при плановой госпитализации или перед отправкой в санаторий. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предусмотрен учет сведения о вакцинации против COVID-19 при госпитализации пациентов в медучреждения, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в плановой форме, а также при приеме в санаторно-курортные организации.

Целью такой меры является создание в перечисленных медучреждениях комфортных условий для пациентов, которым проведена вакцинация от коронавируса.

На этой неделе еще в восьми регионах России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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