Минздрав предлагает предъявлять справку о вакцинации при плановой госпитализации

Минздрав России подготовил проект приказа, по которому хочет обязать пациентов предоставлять справку о вакцинации при плановой госпитализации или перед отправкой в санаторий. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предусмотрен учет сведения о вакцинации против COVID-19 при госпитализации пациентов в медучреждения, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в плановой форме, а также при приеме в санаторно-курортные организации.



Целью такой меры является создание в перечисленных медучреждениях комфортных условий для пациентов, которым проведена вакцинация от коронавируса.

На этой неделе еще в восьми регионах России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса.





Ольга Плешкова