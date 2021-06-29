Песков заявил о намерении привиться от коронавируса, несмотря на наличие антител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков принял решение вакцинироваться, несмотря на наличие у него клеточного иммунитета и антител. Об этом он заявил в интервью каналу «Россия-24».



Первой причиной, по его словам, послужила рекомендация ВОЗ о том, что вакцинацию следует пройти даже при наличии антител. Второй причиной пресс-секретарь президента РФ назвал нежелание сталкиваться с ограничениями.

«Я не хочу сталкиваться, поэтому я вакцинируюсь и буду испытывать всю полноту свободы», — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Песков заявил, что не обладает информацией о подготовке дополнительных «коронавирусных» ограничений на федеральном уровне.

Днем ранее он заявлял, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации от коронавируса в России нет. По словам пресс-секретаря президента, есть только решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.

Маргарита Головатенко