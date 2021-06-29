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Песков заявил о намерении привиться от коронавируса, несмотря на наличие антител

22:38, 29.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Песков заявил о намерении привиться от коронавируса, несмотря на наличие антител
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков принял решение вакцинироваться, несмотря на наличие у него клеточного иммунитета и антител. Об этом он заявил в интервью каналу «Россия-24».

Первой причиной, по его словам, послужила рекомендация ВОЗ о том, что вакцинацию следует пройти даже при наличии антител. Второй причиной пресс-секретарь президента РФ назвал нежелание сталкиваться с ограничениями.

«Я не хочу сталкиваться, поэтому я вакцинируюсь и буду испытывать всю полноту свободы», — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Песков заявил, что не обладает информацией о подготовке дополнительных «коронавирусных» ограничений на федеральном уровне.

Днем ранее он заявлял, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации от коронавируса в России нет. По словам пресс-секретаря президента, есть только решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьМедицина
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