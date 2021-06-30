В соцсетях пожаловались на обязательную вакцинацию на казанском предприятии
В соцсетях появились сообщения, что сотрудников предприятия «Казанское моторостроительное производственное объединение» (АО «КМПО») перестали впускать на работу без прививки от коронавируса.
В пресс-службе КМПО опровергли сообщения. Как прокомментировали «Казанскому репортеру», все сотрудники беспрепятственно допускаются к своим рабочим местам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной. В Татарстане прививку от коронавируса получили больше 520 тысяч человек.
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