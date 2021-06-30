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В соцсетях пожаловались на обязательную вакцинацию на казанском предприятии

07:13, 30.06.2021
В соцсетях пожаловались на обязательную вакцинацию на казанском предприятии
Фото: realnoevremya.ru

В соцсетях появились сообщения, что сотрудников предприятия «Казанское моторостроительное производственное объединение» (АО «КМПО») перестали впускать на работу без прививки от коронавируса.

В пресс-службе КМПО опровергли сообщения. Как прокомментировали «Казанскому репортеру», все сотрудники беспрепятственно допускаются к своим рабочим местам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной. В Татарстане прививку от коронавируса получили больше 520 тысяч человек.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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