Песков: вакцинация в России остается добровольной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

Песков привел аналогию с работой повара, при устройстве на которую обязательно наличие у человека медицинской книжки. «Я точно знаю, что человек, устраивающийся работать поваром, должен получить медицинскую книжку. Она обязательная? Обязательная. Но вы можете не идти работать поваром. И то же самое касается прививки. Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться», — сказал он.

«Региональные власти вольны принимать решения, регламентирующие условия для конкретной области, для конкретной профессии и зоны занятости. Не нужно это отождествлять с обязательной прививкой», — заявил Песков и выразил уверенность в том, что во время проведения прямой линии российский лидер Владимир Путин даст еще более развернутый ответ на этот вопрос.

Песков принял решение вакцинироваться, несмотря на наличие у него клеточного иммунитета и антител. Первой причиной, по его словам, послужила рекомендация ВОЗ о том, что вакцинацию следует пройти даже при наличии антител. Второй причиной пресс-секретарь президента РФ назвал нежелание сталкиваться с ограничениями.

По словам пресс-секретаря российского лидера, коронавирус стал основной темой вопросов, поступающих в этом году на прямую линию с президентом России.

Маргарита Головатенко