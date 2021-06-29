В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса
В Татарстане официально зарегистрировали еще два случая смерти от COVID-19, сообщает региональный оперштаб.
Инфекция унесла жизни двух мужчин 1940 и 1944 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
По состоянию на 29 июня в республике зарегистрировано 540 летальных случаев.
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Всего на 29 июня в республике зарегистрирован 22 401 случай заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 145 человек, в том числе 60 — за минувшие сутки.
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