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В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса

18:22, 29.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане официально зарегистрировали еще два случая смерти от COVID-19, сообщает региональный оперштаб.

Инфекция унесла жизни двух мужчин 1940 и 1944 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

По состоянию на 29 июня в республике зарегистрировано 540 летальных случаев.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Всего на 29 июня в республике зарегистрирован 22 401 случай заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 145 человек, в том числе 60 — за минувшие сутки.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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