ЦБ рекомендовал продлить реструктуризацию кредитов для граждан и малого и среднего бизнеса

ЦБ рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и малого и среднего бизнеса до 1 октября текущего года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Такое решение было принято в связи с ростом распространения COVID-19 и введенными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и бизнеса своевременно выплачивать кредиты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Реструктуризация не окажет негативного влияния на кредитную историю заемщика, поскольку кредиторам и бюро кредитных истории даны соответствующие рекомендации.

Также ЦБ решил продлить до 30 сентября снятие отраслевых ограничений по программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, которая реализуется при поддержке АО «Корпорация «МСП».

В минувшее воскресенье Центробанк объявил об ужесточении регулирования выдачи необеспеченных потребительских кредитов с 1 июля.



Татьяна Леухина