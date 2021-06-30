Большинство предпринимателей не готовы переходить на режим COVID-free

Больше 60% предпринимателей признались, что не готовы переходить на режим COVID-free и ограничивать круг клиентов. Таковы данные опроса более 1 тыс. предпринимателей сегмента, проведенного технологической образовательной компанией для предпринимателей «Like центр».

Абсолютное большинство бизнесменов — 66,3% не готовы переходить на режим COVID-free и ограничивать круг клиентов

«Пойти на эту меру согласны 29,7% респондентов, но только при условии, если иных вариантов продолжить работу не останется», — передает результаты исследования ТАСС.

В Москве ранее заработали первые COVID-free-рестораны. Весь персонал заведений вакцинирован от коронавируса, посетителей также пускают только при условии вакцинации по QR-коду с сайта госуслуг. Дети могут прийти со взрослыми.

Ольга Плешкова