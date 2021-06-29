Эффективность «Спутника V» снижается в 2,6 раза против индийского штамма коронавируса

Эффективность первой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» снижается в 2,6 раза против индийского штамма коронавируса. Об этом предупредил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

По его словам, это незначительное снижение. Эффективность зарубежных вакцин в отношении нового штамма снизилась от 3 до 5 раз.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Логунов заметил, что в России из-за малого количества вакцинированных создаются идеальные условия для эволюции инфекции, пишет ТАСС.

Глава Центра им. Гамалеи, академик Александр Гинцбург сегодня сообщил, что смертность от коронавируса растет в несколько раз в связи с мутациями вируса.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что привить к осени 60% населения не получится. Сформировать популяционный иммунитет в стране получится в более поздние сроки.



Татьяна Леухина