В ФРГ оценили последствия отключения России от SWIFT для Европы

Отключение России от платежной системы SWIFT может нанести ущерб экономике Европы, заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.



Он выразил надежду на то, что мера об отключении России от этой системы не будет принята, поскольку это «изолирует страну». По его словам, в конечном счете отключение РФ от системы принесет европейской экономике ущерб, поэтому эффективность этого метода сомнительна, сообщает «РИА Новости».

Создание Россией собственной системы передачи финансовых данных говорит о поиске новых путей для государства, сказал он и отметил, что Россия и Германия должны налаживать диалог.

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Директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов, выступая в Госдуме, отметил, что отключение России от SWIFT — невыгодно.

В конце апреля Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT. Ее поддержали 569 из 682 депутатов, 67 высказались против. Документ носит рекомендательный характер.

Тогда в SWIFT заявили, что позиция компании по этому вопросу остается неизменной: система полностью соблюдает все применимые законы о санкциях, но ответственность за обеспечение соответствия им отдельных финансовых операций возлагается на учреждения, которые их осуществляют.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что западные страны неоднократно показывали, что являются ненадежными партнерами для РФ. Поэтому отключение от системы SWIFT не станет неожиданностью. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил о том, что Россию вряд ли отключат от платежной системы SWIFT, поскольку это будет неблагоприятно не только для российских организаций, но и для зарубежных компаний.

Маргарита Головатенко