Глава МИД РФ прокомментировал предложение Запада отключить Россию от SWIFT

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС и западные страны уже много раз показывали то, что они не являются надежными партнерами для России. Также он отметил, что отключение от SWIFT не станет неожиданностью для России.

«Я уверен, что наше правительство, наш Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Лавров рассказал, что обсуждались вопросы более плотного использования национальных валют — эта тема поднималась на заседании межправительственного совета ЕАЭС.

Несколько дней назад глава МИД РФ заявил, что Россия готова нормализовать отношения с Евросоюзом, но на равных условиях.



Алексей Нечаев