Россию не собираются отключать от системы SWIFT

SWIFT не планирует отключать Россию от своей системы. Об этом сообщает ТАСС.

Директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов, выступая в Госдуме, отметил, что это невыгодно.



В конце апреля Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT. Ее поддержали 569 из 682 депутатов, 67 высказались против. Документ носит рекомендательный характер.

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Тогда в SWIFT заявили, что позиция компании по этому вопросу остается неизменной: система полностью соблюдает все применимые законы о санкциях, но ответственность за обеспечение соответствия им отдельных финансовых операций возлагается на учреждения, которые их осуществляют.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что западные страны неоднократно показывали, что являются ненадежными партнерами для РФ. Поэтому отключение от системы SWIFT не станет неожиданностью. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил о том, что Россию вряд ли отключат от платежной системы SWIFT, поскольку это будет неблагоприятно не только для российских организаций, но и для зарубежных компаний.

Татьяна Леухина