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Экономика

В SWIFT прокомментировали публикации по отключению России от их системы

19:25, 30.04.2021 4
В SWIFT прокомментировали публикации по отключению России от их системы
Фото: pixabay.com

В SWIFT дали комментарий после того, как Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от этой международной платежной системы:

«В связи с недавними публикациями по вопросу отключения России от SWIFT, позиция SWIFT остается неизменной», — говорится в сообщении на сайте Российской национальной ассоциации SWIFT (Россвифт).

На международном сайте SWIFT написано, что система полностью соблюдает все применимые законы о санкциях, но ответственность за обеспечение соответствия им отдельных финансовых операций возлагается на учреждения, которые их осуществляют. SWIFT же выполняет функции поставщика услуг обмена финансовыми сообщениями.

Фото: ru.wikipedia.org / SWIFT

Резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT Европарламент принял накануне: 569 из 682 депутатов поддержали этот рекомендательный документ, 67 высказались против.

После этого постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов сообщил, что ЕС не сможет повлиять на систему, так как SWIFT не подчиняется Брюсселю. Аналогичное заявление сделал и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он обратил внимание, что SWIFT является международной частной организацией, куда Евросоюз не имеет права вмешиваться.

Татьяна Демина
ЭкономикаФинансыБанки
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 30 апр
    Они себя возомнили всемогущими?
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  • Анонимно 30 апр
    Я постановляю, что Солнце не должно больше светить на Брюссель!
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  • Анонимно 10:55
    на самом дела это пыль в глаза для нас.и все эти санкции.на самом деле у макушек своя игра между собой.потомку что невидно что они обнищали.
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  • Анонимно 12:30
    Твиттер тоже говорили, что они независимы, а своего действующего президента заблокировали вместе с его сторонниками.
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