Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT

Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT. 569 из 682 депутатов поддержали резолюцию, 67 высказались против. Документ носит рекомендательный характер. Об этом сообщает The Bell.

«Если военная эскалация на границе с Украиной превратится во вторжение России, Евросоюз должен немедленно остановить импорт российской нефти и газа, блокировать России платежную систему SWIFT, заморозить активы всех «российских олигархов», связанных с властями, и членов их семей, а также аннулировать им визы», — отмечается в документе.

Также создатели резолюции выступили за сокращение энергетической зависимости Европы от России. Кроме того, одно из положений — в Керченском проливе должен быть обеспечен Евросоюзом постоянный мониторинг свободы судоходства. Также есть ряд других положений, которые прописаны в резолюции.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал предложение отключить Россию от SWIFT и заморозить строительство газопровода «Северный поток — 2». По его словам, у ЕС нет на это компетенции. Боррель обратил внимание, что SWIFT является международной частной организацией, куда Евросоюз не имеет права вмешиваться.



Алексей Нечаев