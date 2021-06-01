В Госдуме считают маловероятным отключение России от SWIFT

Россию вряд ли отключат от платежной системы SWIFT , поскольку это будет неблагоприятно не только для российских организаций, но и для зарубежных компании. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— На самом деле, это будет неприятное решение, если оно будет реализовано. Это первое. Второе — вряд ли это произойдет, поскольку отключение России от платежной системы SWIFT станет неприятным не только для российских организаций, но и для зарубежных партнеров, потому что они могут не получать вовремя средства; могут рваться цепочки — если деньги вовремя не поступили, или если вовремя не поступила необходимая информация о платеже, контрагент не сможет перевести их дальше, — передает RT его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отключение РФ от системы SWIFT нанесет серьезный экономический урон и самой международной платежной системе, потому что Россия — четвертая страна в мире по объему осуществляемых через нее транзакций.

При этом Аксаков напомнил, что Россия разработала аналог SWIFT: «Проблема будет преодолена. Я уверен, что того эффекта, на который рассчитывают те, кто призывает к отключению России от SWIFT, достигнуто не будет».

В понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС и западные страны уже много раз показывали то, что они не являются надежными партнерами для России. Поэтому что отключение от SWIFT не станет неожиданностью для России.

В конце апреля Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT. 569 из 682 депутатов поддержали резолюцию, 67 высказались против. Документ носит рекомендательный характер.



В SWIFT, в свою очередь, заявили, что позиция компании по этому вопросу остается неизменной: система полностью соблюдает все применимые законы о санкциях, но ответственность за обеспечение соответствия им отдельных финансовых операций возлагается на учреждения, которые их осуществляют.



Татьяна Леухина