В Казани осужденная экс-судья просится на принудительные работы

Фото: "Реальное время"

Кировский райсуд Казани приступил к рассмотрению ходатайства бывшей мировой судьи Эльмиры Зиганшиной. Осужденная за покушение на посредничество взятке 510 тысяч рублей просит заменить остаток своего 4-летнего срока принудительными работами.



Как выяснило «Реальное время», право ходатайствовать о смягчении наказания у Зиганшиной появилось после отбытия трети срока. А она отсидела уже 1 год и 9 месяцев. В колонию общего режима ее этапировать не стали, оставили в хозотряде казанского СИЗО-2.

Интересы Зиганшиной в Кировском суде представляет адвокат Мидхат Курманов. Он же оспаривает отказ Верховного суда РТ в предоставлении этой осужденной отсрочки в отбывании наказания до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.

Напомним, уголовное дело против мировой судьи в отставке возбуждал глава СКР Александр Бастрыкин, а расследовали его в Казани, в 3-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ. В октябре 2019-го Верховный суд РТ признал Зиганшину с подельниками виновными в покушении на посредничество чужой взятке, а уже в текущем году она получила статус подозреваемой в даче собственной взятки в 5 млн рублей. Покаялась в этом преступлении экс-судья еще до возбуждения второго дела, и ее дело до суда не дошло.

Теперь уже в статусе потерпевшей от мошенничества Зиганшина собирается заявить иск о возврате тех самых 5 миллионов. Подробности — в материале «Реального времени».