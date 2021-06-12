США хотят найти «путь вперед» в отношениях с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед на предстоящем саммите в Женеве. Об этом она сказала в опубликованном интервью телеканалу NBC.

«Мы встречаемся как раз потому, что между нами есть различия, из-за всех тем, которые вы подняли, из-за того, насколько враждебными стали наши отношения. Это не в наших интересах. И мы хотим найти путь вперед», — сказала Псаки.

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится на вилле «Ла-Гранж» в Женеве. Мероприятие запланировано на 16 июня.

Алексей Нечаев