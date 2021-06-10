В Госдепе назвали темы, которые Байден планирует обсудить с Путиным

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят в ходе встречи в Женеве права человека, оппозиционера Алексея Навального и арестованных в РФ американцев. Об этом заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.

Стороны непременно обсудят действия Москвы, которые она предпринимает, чтобы угрожать американцам, американским партнерам и союзникам в мире, и озабоченность США по этому поводу, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

Саммит президентов России и США состоится 16 июня. В Кремле сообщали, что стороны планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

