СМИ назвали возможные места встречи Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Праге. Есть вероятность, что мероприятие может состояться в Исландии, Словении или Азербайджане, пишет газета Politico со ссылкой на бывших американских официальных лиц.

Фото: kremlin.ru

В апреле по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор лидеров двух стран. Байден предложил провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для того, чтобы обсудить весь спектр вопросов, которые стоят перед США и Россией. Также в ходе разговора они подтвердили намерения продолжить диалог о стратегической стабильности в рамках продления ДСНВ, а также рассмотреть ряд региональных и глобальных вопросов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным стабилизацию двусторонних отношений на возможной встрече.

Татьяна Леухина