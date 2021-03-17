Курс доллара начал расти после высказывания Байдена о том, что Путин — «убийца»

Курс доллара поднимался до 74 рублей, курс евро — до 88 после высказываний президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара достиг отметки в 74 рубля, по данным на 14.18 мск. Впервые он достиг этой отметки с 10 марта. Сейчас, по данным на 14.38, курс доллара равен 73,7 рубля, евро — 87,7.

Фото: pixabay.com

Джо Байден во время телеинтервью положительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Он также заявил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы. Президент США отметил, что они с Путиным «знают друг друга».

В понедельник курс доллара опустился до 73,06 рубля, курс евро достиг 87,2 рубля. В начале февраля президент США Джо Байден пообещал оказать России «жесткое противостояние», утверждая, что «дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, прошли».



Национальная разведка США 16 марта опубликовала доклад, в котором утверждается, что Россия во время предвыборной кампании проводила «операции влияния», направленные на дискредитацию Джо Байдена.

Татьяна Леухина