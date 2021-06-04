Президент России не ожидает прорыва в отношениях стран после встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что встреча с президентом США Джо Байденом пройдет в позитивном ключе, однако не ожидает, что она приведет к прорыву в отношениях Москвы и Вашингтона. Российский лидер рассказал об этом в интервью Первому каналу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдет в позитивном ключе. Я не ожидаю ничего прорывного в российско-американских отношениях, ничего такого, что могло бы нас всех поразить своими результатами», — сказал Путин.

Ранее президент РФ принял решение встретиться с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе: взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов, говорится в сообщении.

Алексей Нечаев