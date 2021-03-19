Белый дом ответил на предложение Путина о разговоре с Байденом
На предложение президента России Владимира Путина о переговорах с президентом США Джо Байденом в Белом доме ответили, что они не состоятся по причине занятости американского лидера. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
Она напомнила, что у Путина была возможность поговорить с Байденом по телефону до этого, и «есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал», сообщает РБК.
Предложение о срочных переговорах с Байденом прозвучало в пятницу, 18 марта — российский лидер предложил перевести их 19 или 22 марта и поручил МИДу проработку деталей переговоров. Путин предложил переговоры после интервью Байдена телеканалу ABC, в котором он утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина «убийцей».
В ответ на это Путин заявил, что «кто как обзывается, тот так и называется». Пресс-секретарь президента России также прокомментировал сегодня интервью президента США: «Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США».
Также официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает за поддержание хороших отношений между Россией и США. При этом высказывания американского лидера Джо Байдена там комментировать отказались.
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