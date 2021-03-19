Белый дом ответил на предложение Путина о разговоре с Байденом

На предложение президента России Владимира Путина о переговорах с президентом США Джо Байденом в Белом доме ответили, что они не состоятся по причине занятости американского лидера. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.



Она напомнила, что у Путина была возможность поговорить с Байденом по телефону до этого, и «есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал», сообщает РБК.

Предложение о срочных переговорах с Байденом прозвучало в пятницу, 18 марта — российский лидер предложил перевести их 19 или 22 марта и поручил МИДу проработку деталей переговоров. Путин предложил переговоры после интервью Байдена телеканалу ABC, в котором он утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина «убийцей».

В ответ на это Путин заявил, что «кто как обзывается, тот так и называется». Пресс-секретарь президента России также прокомментировал сегодня интервью президента США: «Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США».

Фото: pnp.ru

Также официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает за поддержание хороших отношений между Россией и США. При этом высказывания американского лидера Джо Байдена там комментировать отказались.

Маргарита Головатенко