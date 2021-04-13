Байден провел телефонный разговор с Путиным и предложил встретиться

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого предложил провести встречу на высшем уровне в третьей стране. Об этом сообщил Белый дом.

Стороны обсудили намерения продолжить диалог о стратегической стабильности в рамках продления ДСНВ, а также ряд региональных и глобальных вопросов. Байден в разговоре с Путиным дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибервзломы и вмешательство в выборы, говорится на сайте Белого дома.

Фото: kremlin.ru

Президент США выразил озабоченность внезапным наращиванием российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию к деэскалации напряженности.

Кроме того, Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США. Он предложил Путину провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра вопросов, которые стоят перед США и Россией.

В конце марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Российский президент отреагировал на эти высказывания следующим образом: «Знаете, я вспоминаю, когда мы в детстве во дворе спорили, мы говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется», и предложил провести онлайн-переговоры. В Белом доме заявили, что они не состоятся по причине занятости американского лидера.



В начале апреля президент России Владимир Путин получил приглашение от президента США Джо Байдена на саммит по климату.



Татьяна Леухина