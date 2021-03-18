Путин предложил Байдену провести диалог в прямом эфире

Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире. Он сказал, что готов поговорить с ним 19 или 21 марта, так как на выходные едет в тайгу.

— Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Он заметил, что им с Байденом необходимо продолжать отношения, а не «пикироваться заочно».

Вчера американский президент Джо Байден во время телеинтервью каналу ABC положительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей», и заявил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы. Президент США отметил, что они с Путиным «знают друг друга». Такие высказывания были сделаны после доклада Национальной разведки США о том, что Россия во время предвыборной кампании проводила «операции влияния», направленные на дискредитацию Джо Байдена.

Сегодня Кремль и сам Путин ответили на высказывания американского президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это — «очень плохие высказывания президента США». Владимир Путин же ответил: «Когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем другие государства, мы всегда смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя, потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы дышим, являемся по сути. Знаете, я вспоминаю, когда мы в детстве во дворе спорили, мы говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется».



Татьяна Леухина