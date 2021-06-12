Главное о коронавирусе на 12 июня: повторное заражение в Татарстане, сертификат «Халяль» для «ЭпиВакКороны»

Фото: Ринат Назметдинов

Коронавирусом можно заболеть повторно

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19. Всего на 12 июня в республике зарегистрировано 21 845 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 19 299 человек, в том числе 257 за минувшие сутки. Умерли за весь период 514 человек.

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. От коронавируса умерли двое мужчин 1950 и 1952 годов рождения и женщина 1966 года рождения.



Охват вакцинацией от плана в республике составляет уже 23%. Напомним, план включает не 100% татарстанцев, а только 60%. Поэтому, если пересчитывать на общее количество населения республики, то прививку имеют только 14,5% татарстанцев — 422 410 человек. В Татарстане работают 153 пункта вакцинации.



Владимир Жаворонков наконец-то признал, что в Татарстане есть случаи повторного заражения коронавирусом. Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани рассказал, что заболели снова те, кто переболел ковидом в первую волну. Поэтому он рекомендует привиться всем взрослым, вне зависимости от того, болели они или нет.

Фото: Максим Платонов

«КовиВак» от центра Чумакова до сих пор ждут в Татарстане, а «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» поступила в республику. Ее 23 650 доз, и вакцина есть в доступе.

Роспотребнадзор категорически не рекомендует участвовать в гуляниях Сабантуя гражданам, у которых нет прививки. По мнению надзорного ведомства, Сабантуй не место для непривитых.

Углубленная диспансеризация для перенесших COVID-19

За последние сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 986 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 193 964 человек, а выздоровевших — до 4 792 169 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 399 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 126 073 человека.

Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» при Совете муфтиев России выдал сертификат «Халяль» российской вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона».

В проекте внесения изменений в постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой сообщается, что для россиян, вакцинированных от COVID-19 или имеющих антитела, могут отменить необходимость сдавать два теста на коронавирус при въезде в РФ.

Фото: medclin.ru

В России от коронавирусной инфекции за прошлый год умерло более 144,6 тыс. человек, согласно данным Росстата.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России с 1 июля запустят углубленную диспансеризацию для перенесших COVID-19. Пациенты пройдут компьютерную томографию легких, эхокардиографию для выявления патологических процессов в сердце, доплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

В России смертность за 2020 год выросла на 18,6%. Число умерших в прошлом году составило 2,138 млн. Значительное и определяющее влияние на показатель смертности оказала пандемия коронавируса. Речь идет не только о смертях от COVID-19, но и о негативном влиянии, которое инфекция оказала на здоровье людей, в том числе страдающих хроническими заболеваниями.

Фото: Ринат Назметдинов

Власти Карелии в ближайшие дни вновь введут ряд ограничений по коронавирусу из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Массовая вакцинация от коронавируса будет иметь положительное влияние на рост ВВП РФ и позволит избежать новых ограничений в экономике, заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина.

Для вакцинированных «Спутником V» туристов одобрили въезд в Грецию

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 175 280 075 человек, 3 785 209 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 437 749). На второй строчке — Индия (29 359 155), на третьей — Бразилия (17 296 118), на четвертой — Франция (5 795 487), на пятой — Турция (5 319 359). Россия занимает шестое место (5 120 578, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (599 180). За ними следуют Бразилия (484 235 ), Индия (367 081), Мексика (229 823) и Великобритания (128 148).

Президент Турции Эрдоган заявил, что ожидает прибытия делегации из России в Анталью — обсудить туризм между странами. Турецкие статистики сообщают, что прививки от ковида сделали уже 32 миллиона граждан Турции.

Фото: russian.rt.com

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что власти страны не планируют закупать новые партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Полицейские разогнали масштабную вечеринку в центре Парижа, которая проходила в нарушение санитарных норм и комендантского часа. Для этого пришлось применить слезоточивый газ.

Национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщила эпидемиолог из Афинского университета Вана Папаевангелу.

Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Монголия зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

На Кипре отменили комендантский час и существенно смягчили остальные ограничения.

Фото: tourdom.ru

Британские ученые проанализировали данные о самочувствии двух с половиной миллионов шотландцев, получивших первую дозу вакцин Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech. Результаты показали, что у некоторых из тех, кто привился вакциной AstraZeneca, наблюдались слабые нарушения свертываемости крови и связанные с этим кровотечения.

Партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Зимбабве. Церемония передачи прошла при участии президента страны Эммерсона Мнангагвы, сообщило российское посольство в Хараре.

В Бразилии разрешили применять вакцину от коронавируса компании Pfizer для подростков от 12 лет, сообщается на официальном сайте местного агентства санитарного надзора Anvisa.

Алексей Нечаев