Главное о коронавирусе на 12 июня: повторное заражение в Татарстане, сертификат «Халяль» для «ЭпиВакКороны»
Коронавирусом можно заболеть повторно
В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19. Всего на 12 июня в республике зарегистрировано 21 845 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 19 299 человек, в том числе 257 за минувшие сутки. Умерли за весь период 514 человек.
- В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. От коронавируса умерли двое мужчин 1950 и 1952 годов рождения и женщина 1966 года рождения.
- Охват вакцинацией от плана в республике составляет уже 23%. Напомним, план включает не 100% татарстанцев, а только 60%. Поэтому, если пересчитывать на общее количество населения республики, то прививку имеют только 14,5% татарстанцев — 422 410 человек. В Татарстане работают 153 пункта вакцинации.
- Владимир Жаворонков наконец-то признал, что в Татарстане есть случаи повторного заражения коронавирусом. Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани рассказал, что заболели снова те, кто переболел ковидом в первую волну. Поэтому он рекомендует привиться всем взрослым, вне зависимости от того, болели они или нет.
- «КовиВак» от центра Чумакова до сих пор ждут в Татарстане, а «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» поступила в республику. Ее 23 650 доз, и вакцина есть в доступе.
- Роспотребнадзор категорически не рекомендует участвовать в гуляниях Сабантуя гражданам, у которых нет прививки. По мнению надзорного ведомства, Сабантуй не место для непривитых.
Углубленная диспансеризация для перенесших COVID-19
За последние сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 986 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 193 964 человек, а выздоровевших — до 4 792 169 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 399 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 126 073 человека.
- Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» при Совете муфтиев России выдал сертификат «Халяль» российской вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона».
- В проекте внесения изменений в постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой сообщается, что для россиян, вакцинированных от COVID-19 или имеющих антитела, могут отменить необходимость сдавать два теста на коронавирус при въезде в РФ.
- В России от коронавирусной инфекции за прошлый год умерло более 144,6 тыс. человек, согласно данным Росстата.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России с 1 июля запустят углубленную диспансеризацию для перенесших COVID-19. Пациенты пройдут компьютерную томографию легких, эхокардиографию для выявления патологических процессов в сердце, доплеровское исследование сосудов нижних конечностей.
- В России смертность за 2020 год выросла на 18,6%. Число умерших в прошлом году составило 2,138 млн. Значительное и определяющее влияние на показатель смертности оказала пандемия коронавируса. Речь идет не только о смертях от COVID-19, но и о негативном влиянии, которое инфекция оказала на здоровье людей, в том числе страдающих хроническими заболеваниями.
- Власти Карелии в ближайшие дни вновь введут ряд ограничений по коронавирусу из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
- Массовая вакцинация от коронавируса будет иметь положительное влияние на рост ВВП РФ и позволит избежать новых ограничений в экономике, заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина.
Для вакцинированных «Спутником V» туристов одобрили въезд в Грецию
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 175 280 075 человек, 3 785 209 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 437 749). На второй строчке — Индия (29 359 155), на третьей — Бразилия (17 296 118), на четвертой — Франция (5 795 487), на пятой — Турция (5 319 359). Россия занимает шестое место (5 120 578, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (599 180). За ними следуют Бразилия (484 235 ), Индия (367 081), Мексика (229 823) и Великобритания (128 148).
- Президент Турции Эрдоган заявил, что ожидает прибытия делегации из России в Анталью — обсудить туризм между странами. Турецкие статистики сообщают, что прививки от ковида сделали уже 32 миллиона граждан Турции.
- Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что власти страны не планируют закупать новые партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
- Полицейские разогнали масштабную вечеринку в центре Парижа, которая проходила в нарушение санитарных норм и комендантского часа. Для этого пришлось применить слезоточивый газ.
- Национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщила эпидемиолог из Афинского университета Вана Папаевангелу.
- Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Монголия зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».
- На Кипре отменили комендантский час и существенно смягчили остальные ограничения.
- Британские ученые проанализировали данные о самочувствии двух с половиной миллионов шотландцев, получивших первую дозу вакцин Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech. Результаты показали, что у некоторых из тех, кто привился вакциной AstraZeneca, наблюдались слабые нарушения свертываемости крови и связанные с этим кровотечения.
- Партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Зимбабве. Церемония передачи прошла при участии президента страны Эммерсона Мнангагвы, сообщило российское посольство в Хараре.
- В Бразилии разрешили применять вакцину от коронавируса компании Pfizer для подростков от 12 лет, сообщается на официальном сайте местного агентства санитарного надзора Anvisa.
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