Вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» получила сертификат «Халяль»

Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» при Совете муфтиев России выдал сертификат «Халяль» российской вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом сообщается на сайте центра.

Для изучения соответствия вакцины стандарту халяль производитель — Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора — предоставил всю необходимую информацию о компонентах вакцины и технологии ее производства. На основании этих данных в центре приняли решение о соответствии препарата стандарту халяль.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин привился от коронавируса «ЭпиВакКороной».



В конце января текущего года Духовное управление мусульман Татарстана обратилось к разработчикам российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» с просьбой раскрыть состав компонентов для проверки вакцины на халяльность. Специалисты Центра им. Гамалеи, где разработали вакцину «Спутник V», уже тогда ответили, что в препарате отсутствуют какие-либо компоненты человеческого происхождения. Председатель совета, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов сообщал, что Совет улемов (богословов) ДУМ РФ издаст фетву (богословское заключение) о том, в каких случаях мусульманам можно будет прививаться вакцинами от коронавируса, если в их составе обнаружатся компоненты, которые нельзя употреблять верующим. В марте совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман России утвердил проект фетвы (богословского заключения) о допустимости к использованию мусульманами вакцины «Спутник V».

