Вакцинированным россиянам могут разрешить въезжать в РФ без двух тестов на COVID-19

Для россиян, вакцинированных от COVID-19 или имеющих антитела, могут отменить необходимость сдавать два теста на коронавирус при въезде в РФ. Об этом говорится в проекте внесения изменений в постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

При этом они должны разместить на портале госуслуг информацию о наличии вакцинации против COVID-19 или результаты исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для россиян, не входящих в эти категории граждан, требование о двукратном ПЦР-тестировании на ковид сохраняется.

Согласно последним данным Управления Роспотребнадзора по РТ, с 1 августа 2020 года в Татарстан из-за рубежа вернулись более 130 тыс. жителей республики. Граждан, не сдавших тест на COVID-19 после прибытия, оштрафовали на 2,9 млн рублей.



Татьяна Леухина