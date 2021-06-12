В Словакии заявили об отсутствии планов закупать новые партии «Спутника V»

Фото: Максим Платонов

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что власти страны не планируют закупать новые партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Отмечается, что жители страны не проявили значительного интереса к получению прививок российским препаратом, сообщает ТАСС.

фото: pixabay.com

Кроме того, Корчок рассказал, что жители Словакии теряют интерес к вакцинации в целом.

«Мы, правительство, должны активизировать кампанию (по вакцинации — прим. ред.) и стимулировать людей, чтобы они делали прививки, так как это путь к свободе (передвижения — прим. ред.)», — также отметил министр.

В марте в Словакию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Страна закупила препарат, несмотря на то, что он еще не зарегистрирован в Евросоюзе.

Алексей Нечаев