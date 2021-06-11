Голикова: Смертность в России за 2020 год возросла на 18,6%

В России смертность за 2020 год выросла на 18,6%. Число умерших в прошлом году составило 2,138 млн. Это на 340,3 тыс. больше, чем в 2019 году, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

При этом снизилась младенческая смертность на 8,2%. Также отмечается снижение смертности от злокачественных новообразований на 1%, смертности от туберкулеза — на 9,2%, от болезней, вызванных ВИЧ — на 7,9%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Значительное и определяющее влияние на показатель смертности оказала пандемия коронавируса. Речь идет не только о смертях от COVID-19, но и о негативном влиянии, которое инфекция оказала на здоровье людей, в том числе страдающих хроническими заболеваниями, передает ТАСС.

По данным Росстата, в России от коронавирусной инфекции за прошлый год умерло более 144,6 тыс. человек.



Татьяна Леухина