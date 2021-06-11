В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
От коронавируса умерли двое мужчин 1950 и 1952 годов рождения и женщина 1966 года рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии в республике подтвердилось 514 случаев смерти от COVID-19.
За минувшие сутки в Татарстане подтвердились 30 случаев смерти от COVID-19. Общее число выявленных в республике случаев достигло 21 814.
На этой неделе заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев отметил достаточно высокую летальность от коронавируса в стране.
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