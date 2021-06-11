Делегация из России посетит Турцию для обсуждения вопросов туризма

В Анталью прилетит российская делегация, чтобы обсудить вопросы, связанные с туризмом, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Также он рассказал, что проводятся переговоры с Великобританией. Из этой страны также приезжает много туристов в Турцию, сообщает ТАСС. Кроме того, отмечается, что 32 млн граждан Турции уже привились от COVID-19.

фото: Максим Платонов

В начале этого месяца глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в ведомстве надеются, что к июлю 2021 года россияне смогут посещать турецкие курорты.



Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом до 1 июня. В Турцию на период с 15 апреля по 31 мая туры забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн, или 32 млрд рублей.



Алексей Нечаев