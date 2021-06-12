В России запустят специальную диспансеризацию для переболевших COVID-19

В России с 1 июля запустят углубленную диспансеризацию для перенесших COVID-19. Она будет проходить в два этапа, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На первом этапе будут выявлять признаки развития хронических неинфекционных заболеваний, на втором будут проводиться дополнительные обследования для уточнения диагноза заболевания. Пациенты пройдут компьютерную томографию легких, эхокардиографию для выявления патологических процессов в сердце, доплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Людей, у которых найдут какие-либо заболевания, в обязательном порядке поставят на диспансерное наблюдение. Нуждающиеся лица получат необходимое лечение и медицинскую реабилитацию, передает ТАСС.

В России за минувшие сутки выявили 12 505 случаев коронавируса — это максимум с февраля. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 5 180 454 случая коронавируса.

Вчера главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что врачам сейчас стало сложнее лечить пациентов с COVID-19.