Росстат: более 144,6 тыс. человек умерло от COVID-19 в России в 2020 году

Фото: Максим Платонов

В России от коронавирусной инфекции за прошлый год умерло более 144,6 тыс. человек, согласно данным Росстата. Об этом сообщает ТАСС.

При этом из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией следует, что за 2020 год из-за COVID-19 умерло меньше людей. Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила расхождение цифр.

«В России создана и функционирует «полицевая» система учета всех случаев смерти, такая система в ежедневном режиме позволяет видеть показатели естественного движения населения. Еще одной особенностью, но уже системы здравоохранения России является почти 100%-ное патологоанатомическое вскрытие с целью установления или окончательного подтверждения причины смерти, предельный период такого подтверждения не превышает 40 дней», — заявила она.

Отмечается, что в 2020 году умерло 2,14 млн человек. Основной причиной смерти остаются болезни системы кровообращения (43,9% в структуре смертности, или 938 536 человек). На 2-м месте — смерть от новообразований (13,8%, или 295 910 человек).

Федеральный оперштаб сообщает, что на сегодняшний день коронавирус унес жизни 125 674 россиян.



Алексей Нечаев