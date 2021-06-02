Главное к утру: усадьба Стахеевых после пожара в Нижнекамске, финансирование МСЗ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 2 июня:
- В Нижнекамске возле горевшей сегодня усадьбы купцов Стахеевых установили ночное дежурство для недопущения повторного возгорания. Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, прокуратура Нижнекамска организовала проверку по факту возгорания здания.
- В пункт постоянного базирования в Мурманской области прибыла атомная подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М». Подводников встретили начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Воробьев, представители командования Краснознаменных подводных сил Северного флота, закрытого административно-территориального образования Заозерск.
- Министерство энергетики, «Русгидро» и «Россети» планируют создать до 2024 года не менее 10 тыс. электрозарядных станций (ЭЗС) для электрокаров. Значительная часть из них — около 5 тысяч — будут быстрыми зарядками. В первую очередь зарядные станции появятся в пилотных городах: в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Нижнем Новгороде, Севастополе. Также их планируется установить на автомагистралях М-4 «Дон», М-12 Москва — Казань и «Таврида».
- 1 июня, на 66-м году жизни умер художник-пейзажист, заслуженный деятель искусств РТ, член Союза художников Татарстана РО ВТОО «Союз художников России» Александр Федотов. Он ушел из жизни после болезни.
- Госкорпорация «Ростех» не планирует отказываться от строительства 25 мусоросжигающих заводов. Компания обсуждает вариант финансирования через платежи по расширенной ответственности производителей (РОП). Также рассматривался вариант финансирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
- Семь стран Евросоюза (ЕС) начали выдавать сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции.
- Сборная России по футболу в гостях сыграла вничью с Польшей в рамках контрольного матча в ходе подготовки к предстоящему чемпионату Европы-2020.
Счет встречи был открыт хозяевами поля уже на 4-й минуте игры, когда форвард Якуб Шверчок отправил мяч в сетку ворот Антона Шунина. Россияне отыгрались в середине первого тайма. Длинный пас Александра Головина удачно подправил Вячеслав Караваев — 1:1.
- Сборная России крупно обыграла команду Белоруссии (6:0) в заключительном матче группового раунда чемпионата мира по хоккею в Латвии. В составе россиян дублем отметился Никита Нестеров. Еще по голу забили Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков, записавший в свой актив и ассист.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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