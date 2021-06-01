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Умер известный художник-пейзажист Татарстана Александр Федотов

20:45, 01.06.2021
Умер известный художник-пейзажист Татарстана Александр Федотов
Фото: mincult.tatarstan.ru

Сегодня, 1 июня, на 66-м году жизни умер художник-пейзажист, заслуженный деятель искусств РТ, член Союза художников Татарстана РО ВТОО «Союз художников России» Александр Федотов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Он ушел из жизни после болезни.

Александр Федотов — один из ведущих пейзажистов Татарстана. Он родился 25 января 1955 года в городе Выру Эстонской ССР. Окончил Рязанское художественное училище, Московский Государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова, мастерскую профессора Д.К. Мочальского и творческую мастерскую при Академии художеств в Казани под руководством Хариса Якупова.

ОбществоКультура Татарстан
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