Умер известный художник-пейзажист Татарстана Александр Федотов
Сегодня, 1 июня, на 66-м году жизни умер художник-пейзажист, заслуженный деятель искусств РТ, член Союза художников Татарстана РО ВТОО «Союз художников России» Александр Федотов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Он ушел из жизни после болезни.
Александр Федотов — один из ведущих пейзажистов Татарстана. Он родился 25 января 1955 года в городе Выру Эстонской ССР. Окончил Рязанское художественное училище, Московский Государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова, мастерскую профессора Д.К. Мочальского и творческую мастерскую при Академии художеств в Казани под руководством Хариса Якупова.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым