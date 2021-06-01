Атомная подлодка «Казань» прибыла в Мурманскую область для несения службы

Сегодня в пункт постоянного базирования в Мурманской области прибыла атомная подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М». Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Фото: mil.ru

Подводников встретили начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Воробьев, представители командования Краснознаменных подводных сил Северного флота, закрытого административно-территориального образования Заозерск.

Фото: mil.ru

Задачи межбазового перехода экипаж выполнил в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач, отчитался командир крейсера капитана 1-го ранга Александр Бекетов.

7 мая головную атомную подводную лодку (АПЛ) «Казань» приняли в состав Военно-морского флота России. Церемония прошла в Северодвинске.

