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В Нижнекамске возле сгоревшей усадьбы купцов Стахеевых установили ночное дежурство

22:14, 01.06.2021
В Нижнекамске возле сгоревшей усадьбы купцов Стахеевых установили ночное дежурство
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске возле горевшей сегодня усадьбы купцов Стахеевых установили ночное дежурство для недопущения повторного возгорания. Об этом сообщает пресс-служба района.

Пожар в здании потушили. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ, ликвидация открытого горения произошла в 17.31.

Фото: e-nkama.ru

На место происшествия выезжали городской прокурор Ольга Купова и ее заместитель Руслан Минибаев. Как сообщил ранее корреспонденту издания старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, прокуратура Нижнекамска организовала проверку по факту возгорания здания.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 15.50. Площадь горения составляла около 300 кв. метров. Пострадавших нет.

Усадьбу купцов Стахеевых построили в 1890 году, далее объект переименовали в особняк Чикиных.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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